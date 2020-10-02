Рубль не выдержал ухудшения ситуации на мировых рынках

В пятницу рубль открылся с большим гэпом вниз на негативном внешнем фоне, после чего продолжил быстро снижаться. Нефть и мировые площадки с начала дня находились под давлением.

Несмотря на то, что Палата представителей США одобрила план стимулирования объемом $2,2 трлн, межпартийные разногласия пока не гарантируют его принятие Сенатом.

Утром появилась новость о том, что президент США заразился коронавирусом. Она вызвала резкое снижение всех рынков. Однако незадолго до нашего открытия мировые фондовые индикаторы и котировки нефти стали восстанавливаться.

На этом фоне развивающиеся валюты активно снижались, но перед стартом российской сессии перешли к укреплению, некоторые отыграли почти все потери. Поддержку сектору оказало коррекционное снижение доллара, произошедшее после утреннего роста.

Российский долговой рынок также оказывает давление на рубль, возобновив негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал нисходящий импульс, но пока это движение не выходит за рамки коррекции предыдущей двухдневной волны роста.

В середине сессии российская валюта перешла к умеренной коррекции, реагируя на попытки отскока глобальных площадок и нефтяных цен. Тем не менее, если внешний фон существенно не улучшится, рубль может продолжить сдавать позиции, особенно с учетом опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

Нефть продолжает падать

Вчера вечером нефть существенно скорректировала большие потери, однако сегодня возобновила снижение, ускорив его утром. В результате котировки Brent обновили четырехмесячный минимум, теряя сейчас 3% около отметки $39,5.

Ситуация с болезнью Трампа лишь усилила опасения относительно ущерба нефтяному спросу от пандемии. На фоне новостей о росте поставок ОПЕК , и в первую очередь из Ливии, все это угрожает новой дестабилизацией рынка нефти.

Доллар не смог развить восходящее движение

Вчера индекс доллара (DXY) развернулся вверх от двухнедельного минимума и сегодня активно повышался, но утром стал быстро сдавать позиции. После нашего открытия американская валюта перешла к консолидации. Сейчас DXY торгуется в небольшом плюсе около отметки 93,8 п.

Оказать влияние на все рынки способны данные по индексам доверия американских потребителей. Более сильные показатели могут поддержать доллар.

Пара EUR/USD во второй половине предыдущей сессии существенно откатилась от новой недельной вершины. Сегодня нисходящее движение получило развитие, но утром евро стал быстро восстанавливаться. Однако после нашего открытия пара EUR/USD возобновила снижение, периодически резко отскакивая. Сейчас она теряет 0,2% вблизи значения 1,172.

Техническая картина