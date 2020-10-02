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Евро захотели оцифровать 

Lenta.ru 1 час назад
Евро захотели оцифровать
Фото: Ralph Orlowski / Reuters
Европейский центробанк (ЕЦБ) захотел оцифровать общеевропейскую валюту, говорится в сообщении на сайте регулятора. Предполагается, что ее можно будет использовать в чрезвычайных ситуациях и в случае резкого падения спроса на наличные.
Фактически цифровой евро будет представлять собой криптовалюту, хотя прямо об этом не говорится. «Цифровой евро будет нацелен на сохранение общественного блага, которое евро предоставляет гражданам: бесплатный доступ к простым, универсальным, безопасным и надежным средствам платежа», — отмечается в сообщении.
По плану ЕЦБ, цифровой евро станет оптимальным решением в случае новой пандемии заболевания или другого стихийного бедствия: «Подумайте о ситуациях, когда люди больше не захотят платить наличными или когда другие платежные сервисы больше не будут работать».
Также среди преимуществ цифрового евро упоминаются внедрение инноваций в розничных платежах, повышение цифровизации всей европейской экономики, упрощение доступа к займам от ЕЦБ, снижение рисков применения нерегулируемых платежных практик. Также новая валюта позволит эффективнее бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ЕЦБ не поясняет, как внедрение государственной криптовалюты согласуется с главным принципом работы криптовалют — децентрализованностью и независимостью от государства и контроля с его стороны.
В мае о тестировании цифрового евро говорил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. Отдельно оговаривалось, что на первом этапе в проекте будет участвовать ограниченный круг банков и он не затронет розничные платежи, совершаемые гражданами.
Планы по созданию собственной государственной криптовалюты в разное время обнародовали многие страны, в том числе Россия. О создании цифрового рубля говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, однако проект до сих пор не реализован.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , ЕЦБ
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