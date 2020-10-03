Рублю предрекли удивительные метаморфозы

Рубль в октябре, скорее всего, продолжит сдавать свои позиции – к этому могут привести новые санкционные и геополитические вызовы. Весьма вероятное снижение котировок нефти из-за ослабления спроса на топливо, что также может ослабить рубль. Вместе с тем, российская финансово-экономическая система достаточно прочна, чтобы избежать обесценивания рубля, более того, возможно и его укрепление, полагают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

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В сентябре ослабление российской валюты продолжилось. За первый осенний месяц курс рубля к доллару потерял максимально 7,4%. Во вторник доллар подскочил почти до 80 рублей, обновив максимум с 30 марта. К евро рубль упал за этот период на 5,3%: европейская валюта поднялась выше 93 рублей, обновив максимум с января 2016 года.

ВО ВЛАСТИ ГЕОПОЛИТИКИ

Это связано с тем, что обстоятельства складываются не в пользу российской валюты. Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов напомнил о внешнеполитических факторах, среди которых возможность санкций со стороны США и Европы в связи с так называемым "делом Навального", политическая нестабильность в Белоруссии и военные действия в Нагорном Карабахе.

"Эти поводы для усиления санкционного давления со стороны Запада до конца еще не отработаны, все больше заявлений о возможных ограничениях для России будут звучать по мере приближения президентских выборов в США. Негатив вносят и нефтяные котировки, которые снова снижаются на опасениях сокращения спроса на энергоносители из-за начавшейся второй волны пандемии", — объясняет эксперт.

Персональный брокер QBF Игорь Владыка согласен с тем, что главным риском для экономики России в период восстановления может оказаться геополитика — ситуация по периметру границ России, в странах, входящих в договор ОДКБ, – Белоруссия и Армения, карантинные меры, санкционные ограничения и рецессия в мировой экономике.

В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к ряду санкционных инициатив США и Европарламента . "При этом сам факт таких инициатив и сопровождающая их риторика создают негативный информационный внешний фон, отравляя деловую атмосферу. Пока мы не наблюдаем притока на российский рынок иностранных средств. Напротив, они продолжают выводиться, оказывая давление на все рублевые активы", — указывает эксперт.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин ожидает в октябре сохранения волатильности курса рубля к доллару. "Несмотря на то, что основной потенциал ослабления рубля уже реализовался в третьем квартале, локальные "экстремумы" в середине осени могут обновляться", — считает он. Причины все те же — новые санкционные вызовы и геополитика.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ЦБ И МИНФИНА

По словам Иванова, давление на рубль также оказывает и снижение интереса инвесторов к риску, по этой причине они выходят из российских ОФЗ. Минфин не сможет с помощью гособлигаций пополнить дефицит бюджета, и он продолжит расти.

"Конец сентября должен был стать для рубля более стабильным — в этот период есть повышенный спрос на рублевую ликвидность из-за налогового периода, когда предприятия перечисляют налоги государству. Однако укрепления национальной валюты не произошло", — констатирует эксперт.

Усилия Банка России по увеличению размера валютных интервенций на внутреннем рынке вряд ли смогут существенно повлиять на текущую ситуацию: внешнеполитическое давление и совокупность рисков перевешивают.

В свою очередь Бахтин считает, что увеличение Банком России с 1 октября продажи валюты (ежедневный объем дополнительных операций в октябре-декабре составит 2,9 млрд рублей), несмотря на относительно незначительный дополнительный объем, является важным с точки зрения рыночных настроений.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

В свою очередь, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич не видит поводов для дальнейшего ослабления национальной валюты в октябре: в котировки рубля уже заложен широкий спектр рисков, включая геополитические. В результате даже в случае их реализации рубль может удержать позиции у текущих уровней, а в случае их отсутствия – даже восстановить позиции.

"Учитывая фундаментальные факторы и наши ожидания по рынку энергоносителей, мы не видим причин для полноценного закрепления пары доллар/рубль выше 80 рублей. При этом на рынке в октябре сохранится высокая волатильность, которую будут поддерживать ситуация с распространением коронавируса в мире и предвыборная гонка в США", — предупреждает аналитик.

Финансово-экономическая система России в целом продолжает сохранять достаточную прочность, чтобы избежать быстрого и неконтролируемого обвала рубля. У Банка России для предотвращения курсовой дестабилизации все еще остается набор рыночных и регуляторных инструментов.

"Все это вселяет робкую надежду на то, что мы "не свалимся в штопор" и достойно пройдем все экономические затруднения", — успокаивает Владыка.

По мнению Бахтина, ухудшение вирусной обстановки может сделать более сговорчивыми американских конгрессменов в части принятия нового пакета стимулирующих мер на 2,2 трлн долларов. "Это может задать локальный импульс риск-аппетитам — вся группа рисковых активов, включая рубль, в этом случает получит поддержку", — предполагает он.

В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ

Эксперты по-разному оценили перспективы российской валюты в октябре.