Рублю предрекли удивительные метаморфозы 

«Учитывая фундаментальные факторы и наши ожидания по рынку энергоносителей, мы не видим причин для полноценного закрепления пары доллар/рубль выше 80 рублей. При этом на рынке в октябре сохранится высокая волатильность, которую будут поддерживать ситуация с распространением коронавируса в мире и предвыборная гонка в США», — подытожил аналитик.