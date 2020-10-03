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Рублю предрекли удивительные метаморфозы 

Майк Габриелян 1 час назад
Рублю предрекли удивительные метаморфозы
Фото: ТАСС
Аналитики считают, что российский рубль продолжит сдавать позиции в октябре. К этому могут привести новые санкции и ослабление спроса на топливо. При этом финансово-экономическая система РФ достаточно прочна, поэтому нацвалюте не грозит обесценивание. Возможно даже укрепление рубля, пишет агентство «Прайм».
Геополитические обстоятельства складываются не в пользу российской валюты. Так считает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. Против рубля играют возможные санкции США и ЕС, политическая нестабильность в Белоруссии, война в Нагорном Карабахе.

«Все больше заявлений о возможных ограничениях для России будут звучать по мере приближения президентских выборов в США. Негатив вносят и нефтяные котировки, которые снова снижаются на опасениях сокращения спроса на энергоносители из-за начавшейся второй волны пандемии», — сказал Иванов.

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Такого же мнения придерживается персональный брокер QBF Игорь Владыка. Он полагает, что вокруг России из-за санкционных угроз создается негативный информационный фон.

«Сам факт таких инициатив и сопровождающая их риторика создают негативный информационный внешний фон, отравляя деловую атмосферу. Пока мы не наблюдаем притока на российский рынок иностранных средств. Напротив, они продолжают выводиться, оказывая давление на все рублевые активы», — говорит эксперт.

В итоге в октябре финансисты ждут сохранения волатильности курса рубля к доллару.
Однако есть и оптимистические настроения. Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич не видит поводов для дальнейшего ослабления национальной валюты в октябре. По его словам, в котировки рубля уже заложен широкий спектр рисков, включая геополитические. Поэтому рубль удержит нынешние позиции и может даже укрепиться.

«Учитывая фундаментальные факторы и наши ожидания по рынку энергоносителей, мы не видим причин для полноценного закрепления пары доллар/рубль выше 80 рублей. При этом на рынке в октябре сохранится высокая волатильность, которую будут поддерживать ситуация с распространением коронавируса в мире и предвыборная гонка в США», — подытожил аналитик.

Эксперты сходятся на том, что финансово-экономическая система России сохраняет достаточную прочность, чтобы избежать обвала рубля. У ЦБ имеется достаточно рыночных и регуляторных инструментов для предотвращения дестабилизации курса.
За сентябрь курс рубля к доллару потерял максимально 7,4%. На неделе доллар подскочил почти до 80 рублей. К евро рубль упал на 5,3%: европейская валюта поднялась выше 93 рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что болезнь Трампа обрушила российский фондовый рынок.
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Рынки , Дмитрий Иванов , Богдан Зварич , ЕС , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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