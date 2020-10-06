​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,2% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 887,86 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,61% и равнялся 1 164,98 пункта.

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть продолжают рост после скачка вверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны, поясняет она.

По прогнозу эксперта, утром российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в небольшой плюс, но с учетом того что зарубежный оптимизм стал стихать, вскоре могут перейти к нисходящей коррекции.