Россиянам назвали конкурента золоту

Россиянам, которые хотят разнообразить свои вложения в металлы, стоит обратить внимание на серебро, чья доходность может посоперничать с золотом, а также использующиеся в промышленности платину и палладий, посоветовали опрошенные РИА Новости эксперты.

Платина, которая активно используется в промышленности, также является достойной альтернативой золоту, отмечает Громадин. Так, например, платина наряду с палладием активно используется в качестве катализатора для двигателей с целью снижения выбросов, однако второй металл "выглядит уже дорого и очень волатильным", считает эксперт.

А вот портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал", наоборот, советует обратить внимание на палладий. "С учетом роста спроса на использование личного автотранспорта может возникнуть дефицит данного металла в мире и, как следствие, цены на него могут вырасти", — поясняет он.

При этом эксперт все же предостерегает, что инвестиции в металлы очень волатильны и не создают никакого дополнительного дохода, кроме прироста стоимости. Более того, есть плата за хранение, хотя в части драгоценных металлов обычно это небольшая стоимость относительно полной стоимости металла. "Для долгосрочных инвестиций в определенные металлы или группу металлов, лучше выбрать компании, которые занимаются их разработкой", — заключил эксперт.