Цена нефти Brent растет на 3% 

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 года на бирже ICE в Лондоне поднимается до $40,5 за баррель, что на 3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена нефти сорта WTI поднимается на 3,35% — до $38,29 за баррель.
Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи снижается по отношению к доллару США на 0,19% — до 78,35 руб. за доллар. Курс евро растет до 92,1 руб., что на 0,52% выше отметки закрытия предыдущей сессии.