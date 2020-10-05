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Нефть коррекционно дорожает более чем на 2% 

Прайм 2 часа назад
Нефть дорожает более чем на 2%
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются более чем на 2%, в том числе марка Brent преодолела отметку в 40 долларов за баррель — ралли связано с коррекцией после падения на пятничных торгах, причём всё это движение в основном обусловлено новостями о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, подхватившего коронавирус, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,06%, до 40,08 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,4%, до 37,94 доллара за баррель.
В пятницу днём удешевление нефти в ходе торгов превышало 5% после сообщения о том, что американский президент заразился коронавирусом. Снижение нефтяных котировок подкреплялось неопределенностью относительно баланса спроса и предложения на рынке на фоне ситуации с коронавирусом. Новость также вызвала общий уход инвесторов от риска.
Сейчас ситуация несколько изменилась, поскольку накануне врач Брайан Гарибальди заявил, что Трампа могут выписать из больницы уже сегодня. Пока, согласно сообщению Белого дома, расписание президента на понедельник "пустое".

"Я думаю, дело в улучшении здоровья президента США… В выходные было много противоречивых сообщений по поводу его здоровья, но в целом ему лучше", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего менеджера по сырьевым товарам Phillip Futures Автара Санду (Avtar Sandu).

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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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