Нефть марки Brent в пятницу упала на 4% и опустилась ниже 40 долларов. За ней снизился и рубль: доллар около 78, евро — 91,5. Как сильно может упасть российская валюта на этой неделе и чего ждать от нефти?

До выборов президента США меньше месяца. Уровень неопределенности и так был высок. А тут еще и действующий президент Дональд Трамп объявил, что заразился коронавирусом. И нефть полетела камнем вниз.

Финансового университета Станислав Митрахович: Это и неудивительно: если заболел президент крупнейшей экономики мира, риски резко растут. К тому же инвесторы понимают, что вскоре возможны новые ограничения, из-за которых снизится потребление нефтепродуктов, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

«Многие ожидают, что в этой ситуации возможны какие-то дальнейшие политические эффекты нестабильности, будет снижение эффективности управления Америкой. Из-за этого рост спроса на нефть замедлится. Да и накладываются ожидания второй волны коронавируса, вторых локдаунов. Ожидается, что в Америке из-за того, что Трамп заразился, эти локдауны могут быть менее эффективно администрированы».

Классика жанра: на фоне неопределенности инвесторы ищут «тихую гавань» и покидают развивающиеся рынки, в том числе выходят из рубля и рублевых активов. Переходят, например, в доллар. То есть фактически по рублю был нанесен двойной удар: дешевеющая нефть и исход инвесторов с развивающихся рынков. До каких уровней может еще упасть российская валюта?

Комментирует доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко:

«Если никаких кардинальных негативных новостей не случится, то рубль будет находиться в пределах 79-78, в которых он остановился в конце прошедшей недели. Если же информационный фон даст новый негатив, например, ухудшение состояния здоровья Трампа или кардинальный прирост заболевших по миру, то можно будет говорить о падении, сопоставимом с прошлой неделей, то есть уровень 82-83 рубля за доллар».

Если количество заболевших в разных странах продолжит расти и будут появляться новые ограничения — локдауны, как весной, то спрос на нефть сократится. При таком сценарии падение нефтяных котировок продолжится. Тогда рубль может просесть еще процентов на пять или даже больше. Не стоит недооценивать риски второй волны.