Девальвация рубля: как россиянам спасти накопления 

«Для того, чтобы защитится от обесценения самое главное иметь сбалансированный портфель. В нем должны быть акции, преимущественно экспортеров, облигации, валютные активы, например золото или другие валютные ETF. Также важно иметь иностранный портфель акций. В таком случае вы будете максимально защищены от рисков девальвации», — пояснил Донецкий.