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Девальвация рубля: как россиянам спасти накопления 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Накопления стоит размещать так, чтобы защитить их от девальвации. Для этого можно использовать валюту, а также акции компаний с хорошим дивидендным потенциалом, в том числе и иностранные, заявили FINAM.RU эксперты.
Аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий отметил, что все валюты имеют свойство обесцениваться, однако сейчас наиболее спокойной гаванью выглядит швейцарский франк. С ним согласился и начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко назвавший хорошей идеей до конца года увеличить вложения швейцарский франк, фунт и евро.

«Для того, чтобы защитится от обесценения самое главное иметь сбалансированный портфель. В нем должны быть акции, преимущественно экспортеров, облигации, валютные активы, например золото или другие валютные ETF. Также важно иметь иностранный портфель акций. В таком случае вы будете максимально защищены от рисков девальвации», — пояснил Донецкий.

О том, что сейчас накопления стоит хранить в инструментах, имеющих положительную доходность, заявил и ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Валюты — это дело вкуса, но стоит помнить, что по ним нет никакой доходности, а то и наличествуют отрицательные ставки», — напомнил эксперт.

«Рамблер» писал, что ранее экономисты предупредили, что нет укрепляющих факторов для рубля, и девальвация будет продолжаться. При этом 2 октября рубль откатился в связи с новостью о заболевании президента США Дональда Трампа коронавирусом: доллар подорожал до 77,89 рубля, евро — до 91,36 рубля.
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Рынки , Видео , Андрей Кочетков , Дональд Трамп , Георгий Ващенко , ИФК "Солид"
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