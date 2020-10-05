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Индексы Уолл-стрит взлетели после исцеления Трампа 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Индексы Уолл-стрит взлетели после исцеления Трампа
Фото: Уолл Стрит
Основные индексы Уолл-стрит 5 октября взлетели на 1,5 — 2%, на фоне новостей о выздоровлении президента США Дональда Трампа и его возвращении в Белый дом.
К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 453,96 пункта (1,64%), до 28 136,77 пункта, индекс S&P 500 вырос на 57,81 пункта (1,73%), до 3406,25 пункта, индекс Nasdaq вырос на 243,30 пункта (2,20%), до 11 318,32 пункта.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Трамп и его супруга Мелания заболели COVID-19. Мелания осталась на карантине в Белом доме, Дональду потребовалась госпитализация. 5 октября Трамп возвращается в Белый дом.
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