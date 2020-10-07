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Нефть дешевеет более чем на 1% на росте её запасов в США 

Прайм и ещё 3 55 минут назад
Нефть дешевеет более чем на 1%
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в среду утром опускаются более чем на 1% в рамках коррекции после двухдневного ралли, подкреплённой данными Американского института нефти (API) о росте почти на 1 миллион баррелей запасов этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.08 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,5%, до 42,01 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,82%, до 39,93 доллара за баррель. За предыдущие два дня эти котировки прибавили в пределах 10%.
Ранее API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 2 октября примерно на 950 тысяч баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.
Новости из США также повлияли на настроения инвесторов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до следующих президентских выборов (в ноябре) из-за несогласия в объеме стимулирования. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона.

"Решение президента Трампа о прекращении переговоров о стимулировании удивило рынки. Хотя многие не ожидали, что договоренность будет достигнута до выборов, резкое их прекращение привело к… снижению стоимости всех рисковых активов", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мои (Edward Moya).

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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Дональд Трамп , Reuters
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