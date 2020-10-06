Что будет с ценами на нефть после выздоровления Трампа

Положительный тест на COVID-19 президента США Дональда Трампа уронил цены на нефть ниже 39 долларов за баррель, но вопреки пессимистическим прогнозам они ненадолго задержались на этом уровне и уже в начале недели превысили отметку 41 доллар. Котировкам изрядно помогло, что эффект от новости о коронавирусе у главы Белого дома, был сильно сглажен последующими сообщениями об удовлетворительном самочувствии Дональда Трампа и его скором возвращении к полноценной работе.

Существенную поддержку нефтяным ценам оказала забастовка работников месторождений в Норвегии. В результате добыча в стране может сократиться на 330 тыс. баррелей в сутки — 8% от всей производимой в стране нефти, что нивелирует на время рост производства на 27 тыс. баррелей в Ливии.

Также поддержала котировки информация о том, что Саудовская Аравия при формировании бюджета на ближайшие три года исходила из цены нефти в районе 50 долларов за баррель. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, изучившие финансовый план королевства на 2020-2023 гг. Отмечается, что Саудовская Аравия при составлении бюджета придерживается весьма консервативного взгляда на нефтяные цены, поэтому такая оценка в данном случае может выглядеть, как оптимистичная.

Впрочем, ожидать дальнейшего роста стоимости барреля пока преждевременно, считают эксперты.

"В среднесрочном периоде восстановление цен на нефть напрямую связано с экономической активностью в мире и восстановлением пассажиропотока", — говорит начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин.

По его мнению, если массовое применение вакцины против COVID-19 в мире начнется в 2021 году с соответствующим восстановлением туризма и деловых поездок, то возможно уверенное закрепление цен на нефть выше 45 долларов для сорта Brent уже в первом квартале 2021 года.

"Неопределенность, связанная с итогами выборов в США, сейчас снижает спрос на рисковые активы, в том числе на нефть", — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Он пояснил, что устойчивый рост цен на нефть возможен только после выборов и позитивных новостей по вакцине. При благоприятном развитии событий нефть может закрепиться выше 45 долларов за баррель к концу 2020 года.