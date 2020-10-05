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Рубль вечером компенсировал падение к доллару на фоне роста нефти и евро на форексе 

Прайм 2 часа назад
Рубль компенсировал падение к доллару
Фото: depositphotos.com