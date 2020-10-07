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Эксперт оценил глубину укрепления рубля и момент для покупки валюты 

Российская Газета и ещё 3 16 минут назад
Когда россиянам выгоднее покупать валюту?
Фото: ТАСС
В среду фокус участников внутреннего валютного рынка продолжит смещаться в сторону международной повестки дня. И рубль может предпринять новую попытку вернуть курс доллара к минимуму прошлой недели.
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", оценил ситуацию с возможным укреплением рубля и дал совет по покупке валюты:

— У рубля есть хорошие шансы частично реабилитироваться за неутешительную динамику в последние месяцы, — прогнозирует эксперт. — Даже несмотря на возросшие риски поражения Дональда Трампа на выборах президента США, что является ключевым риском для инвестиций в рублевые активы.

Толчком могут послужить переговоры в Конгрессе о принятии нового пакета стимулов, если они увенчаются успехом. Обсуждение приобрело новый импульс после того, как Трамп заразился COVID-19. И, хотя разногласия между демократами и республиканцами сохраняются, поведение доллара и фондовых рынков говорит о растущих шансах увидеть хэппи-энд в этой истории с восстановлением интереса к развивающимся рынкам.
Спекулятивный горячий капитал локально может прийти и в Россию, особенно если в ближайшее время геополитические факторы так и не получат каких-то последствий.
Таким образом курс доллара в среду может предпринять новую попытку вернуться к минимуму прошлой недели на 77 рублей с шансами в течение октября успеть достичь 74-75 рублей. По евро картина аналогичная, с тем лишь отличием, что из-за роста EUR/USD можно не исключать откат в область 88-80 рублей.
В среду основное внимание будет сфокусировано на новостях из Конгресса. Ключевым событием станет публикация протокола к последнему заседанию ФРС, который потерял свою актуальность за последние три недели. Данные по рынку труда, выступления представителей ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, дали во вторник основания для беспокойств в отношении восстановления экономики США. Особенно в свете ухудшения эпидемиологической ситуации.
В то же время сигналы готовности запуска "стандартной" программы "количественного смягчения" могут успокоить инвесторов. Равно как и похожие сигналы в выступлении вице-председателя Джона Уильямса вечером. До конца недели других важных событий не ожидается. Поэтому возрастет степень отклика рынка на исход переговоров в отношении принятия Конгрессом новой программы стимулов.
Описанный сценарий укрепления нацвалюты основывается на предполагаемом улучшении склонности к риску на мировых рынках. Он позволит рублю отыграть часть заложенной в курс геополитической премии.
В то же время эта волна скорее носит коррекционный характер. И в дальнейшем перейдет в новый импульс к ослаблению, который вернет курсы доллара и евро к показанным в конце сентября максимумам. Это может произойти как из-за поражения Трампа на выборах, так и новой волны бегства от риска на глобальных рынках.
Последнее также нельзя исключать на фоне материализации рисков "второй волны" COVID-19 и перспектив возврата режима самоизоляции, пускай и частичного. Как резюме, для тех, кто планировал покупку валюты, торопиться с этим, пожалуй, не стоит. Хороший момент еще представится.
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Рынки , Экономика , Обвал рубля , Джером Пауэлл , Джон Уильямс , Михаил Коган , Дональд Трамп , ФРС , "Российская газета"
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