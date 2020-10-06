Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
06.10
$
78.1281
+0.0366
€
91.6599
+0.0820
ММВБ
06.10 00:00
$
78.1100
+0.1200
€
92.0900
+0.5950
Forex
05.10 19:00
$
78.1134
–0.2895
€
92.0679
–0.3207
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.10
$
78.36
€
92.11
€
91.90
Прогноз
12.10 – 19.10
$
79.30