Биржи Азии растут на оптимизме из США 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются вслед за рынками США, склонность к риску поддерживают новости о том, что американский президент Дональд Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации и вернулся в Белый Дом, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.57 мск индекс гонконгский Hang Seng Index рос на 0,75% — до 23946,97 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,5%, до 2369,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,28%, до 5958,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,5%, до 23428,24 пункта.

Биржи Китая остаются закрыты в понедельник в связи с выходным днем. По итогам торгов прошлой среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.

Настроения на рынках региона поддерживает динамика американских индексов, которые в понедельник показали рост на 1,7-2,3% в связи с новостями по улучшению состояния здоровья Дональда Трампа.

В ночь на вторник Трамп покинул госпиталь, где он на протяжении трёх дней лечился от коронавируса, по возвращении в Белый дом из госпиталя президент намеревается обходиться без публичных мероприятий.

Рынки также ожидают новости по новому пакету стимулирования экономики США. Если стимулирование будет одобрено, то это может быть позитивно воспринято рынками, потому что значительная часть поддержки предыдущего пакета уже истекла, сказал агентству Рейтер старший стратег по рынкам Азии J. P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui).

Акции Toshiba дорожают на 3,5% после новостей СМИ о том, что Kioxia Holdings, ранее известная как Toshiba Memory, намерена провести листинг на фондовой бирже Токио уже в декабре. Компания занимается разработкой чипов флэш-памяти.