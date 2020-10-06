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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомиещё 1
40 минут назад
На открытии торгов во вторник, 6 октября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 78, 22 рубля.
Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 92,14 рубля.
Рынки,Московская биржа,Доллар,Евро,
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