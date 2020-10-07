Азиатские фондовые рынки растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно поднимаются, инвесторы оценивают перспективы по стимулированию экономики в США перед президентскими выборами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53% — до 24108,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 2380,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,35%, до 6042,7 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,21%, до 23385,5 пункта.

Биржи Китая остаются закрыты в среду в связи с выходным днем. По итогам торгов прошлой среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.

Обсуждения в США по поводу новых мер стимулирования экономики находятся в центре внимания рынков. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений во мнении по объему стимулирования.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов. Вместе с этим Трамп призвал одобрить пакеты поддержки авиационной отрасли в 25 миллиардов долларов и малого бизнеса — в 135 миллиардов, которые он готов подписать.