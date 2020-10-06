Названы сроки новой девальвации в России 

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Эксперт «ТелеТрейд» Марк Гойхман заявил, что курс доллара к концу 2020 года может закрепиться на отметке в 85 рублей. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению аналитика, положение рубля будет серьезно зависеть от ситуации с пандемией.

Гойхман заявил, что в случае новой самоизоляции и негативных новостей в других сферах американская валюта способна подскочить до 80-85 рублей в ближайшие несколько месяцев.

Если же вторая волна коронавируса не приведет к таким же ограничениям, как первая, у российской валюты есть шансы укрепиться до 72-75 рублей, считает эксперт.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи утром 6 октября рубль дешевел, несмотря на растущие нефтяные цены. Доллар вырос на 18 копеек, до 78,28 рубля. Евро набрал 14,5 копейки, подорожав до 92,2 рубля.

Аналитики заявили, что давить на рубль продолжает конфликт в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжаются бои.