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Биржи США упали на отказе Трампа от переговоров по стимулированию ВВП 

Прайм 1 час назад
Трамп обрушил биржи США
Фото: Reuters
Биржи США упали на отказе президента Дональда Трампа от переговоров по стимулированию ВВП, свидетельствуют данные на закрытии торгов.
Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,40% до 3360,89 пункта, промышленный Dow снизился на 1,34% до 27772,76 пункта, в то время как высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,57% до 11154,60 пункта.
Ранее Трамп заявил, что переговоры отменяются до выборов, поскольку спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов.
При этом глава ФРС США Джером Пауэлл сказал во вторник, что недостаточная поддержка экономики приведет к слабому восстановлению после кризиса. Пелоси обвинила Трампа в том, что он не прислушался к этим предупреждениям, в то время как Трамп обвинил Пелоси в стремлении помочь "плохо управляемым" штатам под руководством демократов, а не пострадавшим от коронавируса.
Ранее конгресс выделил более 3 триллионов долларов на стимулирование ВВП и помощь пострадавшим от COVID, а ФРС обязалась предоставить еще несколько триллионов кредитов и гарантий для поддержки экономики.
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Дональд Трамп , ФРС
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