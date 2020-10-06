Трамп обрушил биржи США

Биржи США упали на отказе президента Дональда Трампа от переговоров по стимулированию ВВП, свидетельствуют данные на закрытии торгов.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,40% до 3360,89 пункта, промышленный Dow снизился на 1,34% до 27772,76 пункта, в то время как высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,57% до 11154,60 пункта.

Ранее Трамп заявил, что переговоры отменяются до выборов, поскольку спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов.

При этом глава ФРС США Джером Пауэлл сказал во вторник, что недостаточная поддержка экономики приведет к слабому восстановлению после кризиса. Пелоси обвинила Трампа в том, что он не прислушался к этим предупреждениям, в то время как Трамп обвинил Пелоси в стремлении помочь "плохо управляемым" штатам под руководством демократов, а не пострадавшим от коронавируса.

Ранее конгресс выделил более 3 триллионов долларов на стимулирование ВВП и помощь пострадавшим от COVID, а ФРС обязалась предоставить еще несколько триллионов кредитов и гарантий для поддержки экономики.