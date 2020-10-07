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Американский след: США роняют рубль 

Павел Тиунов 25 минут назад
Американский след: США роняют рубль
Фото: ТАСС
Снижение курса российского рубля — месть властей США за то, что Москва не позволила им совершить государственный переворот в Белоруссии, заявил в эфире «РОЙ ТВ» экономист Сергей Глазьев. Эксперт уверен, что в настоящее время нацвалюта отдана на откуп американским спекулянтам.
Глазьев подчеркнул, что в большинстве случаев на курсе рубля спекулируют хедж-фонды из США, которые создали на Чикагской бирже «зеркало» российской биржи.
По словам экономиста, спекулянты могут в один миг обрушить нацвалюту РФ в полтора раза, и «им ничего за это не будет». Зачастую на рубле зарабатываются огромные суммы денег, однако последние события на валютном рынке, отмечает эксперт, могут быть связаны с политической установкой — «навредить России», поскольку Москва не дала Вашингтону совершить госпереворот в Белоруссии.
При этом не последнюю роль в снижении курса рубля играют и отечественные банковские структуры, заявил Глазьев. Он отметил, что большую часть денег, полученных от Центробанка на поддержку реального сектора экономики, кредитные организации спустили на валютном рынке, пытаясь заработать.

«Центральный банк России дает им кредиты на льготных условиях, а они играют на рынке против него», — пояснил экономист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Делягин назвал девальвацию рубля единственным выходом из экономического тупика, в котором оказалась Россия.
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Комментарии
Рынки , Сергей Глазьев , Михаил Делягин , Центральный банк России
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