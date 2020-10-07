​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,28% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 884,75 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,69% и равнялся 1 160,47 пункта.

К середине недели оптимистичные настроения на мировых рынках ослабли, отмечает главный аналитик Роман Антонов . По его мнению, негативное влияние геополитических и экономических рисков сохраняется, что в ближайшие недели будет способствовать преобладанию коррекционных настроений.