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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,28% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 884,75 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,69% и равнялся 1 160,47 пункта.
К середине недели оптимистичные настроения на мировых рынках ослабли, отмечает главный аналитик Роман Антонов. По его мнению, негативное влияние геополитических и экономических рисков сохраняется, что в ближайшие недели будет способствовать преобладанию коррекционных настроений.

«Учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, способен откатиться к нижней границе диапазона 2 850—2 900 пунктов. При этом поддержку может не оказать и динамика нефтяных котировок», — комментирует эксперт.

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Рынки , Роман Антонов , Московская биржа
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