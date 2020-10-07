Рубль растет к доллару и евро

Все новости на карте

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 45 копеек — до 78,02 рубля.

Курс евро упал на 35 копеек и составил 91,73 рубля.