Рубль растет к доллару и евро

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 45 копеек — до 78,02 рубля.
Курс евро упал на 35 копеек и составил 91,73 рубля.
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