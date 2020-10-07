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Акции «Совкомфлота» падают на 6,5%на Мосбирже 

Прайм 2 часа назад
Акции «Совкомфлота» падают на 6,5%
Фото: РИА Новости
Акции "Совкомфлота" после начала торгов на Московской бирже падают на 6,5% к цене размещения в рамках IPO. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее компания "Совкомфлот" объявила о намерении провести IPO. В рамках кампании будут размещены акции по цене в 105 рублей за штуку.
Компания размещает 408 296 691 акций (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации). При условии, что опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 17,2%.
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Рынки , Компании , Совкомфлот , Московская биржа
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