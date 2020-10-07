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Бумаги «Газпрома» ускорили падение после решения Польши по «Северному потоку 2» 

Прайм 53 минуты назад
Акции «Газпрома» ускорили падение
Фото: ТАСС
Акции "Газпрома" ускорили падение до 1,7% после объявления решения Польши по "Северному потоку 2", следует из данных торгов Московской биржи.
К 11.31 мск акции "Газпрома" снижались на 1,33% — до 169,07 рубля, при этом чуть ранее они снижались на 1,7% — до 168,59 рубля. До сообщений акции компании теряли порядка 0,15-0,2%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,99%.
Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду сообщил, что обязал партнеров "Газпрома" по "Северному потоку 2" разорвать договоры на финансирование строительства газопровода в течение 30 дней. Кроме того, UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,5 миллиарда долларов, а его партнеров по проекту — на 60 миллионов долларов.
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Рынки , Компании , Газпром , Московская биржа
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