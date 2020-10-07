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Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом 

Прайм 56 минут назад
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды на фоне сохранения ожиданий принятия новых мер господдержки экономики США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,1%, до 24242,86 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,89%, до 2386,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,25%, до 6036,4 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,05% до 23422,82 пункта.
Биржи Китая остаются закрытыми весь октябрь в связи с продолжением всеобщих каникул в стране. По итогам торгов среды, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов находится процесс обсуждения пакета поддержки экономики США, крупнейшей в мире, что важно и для всей глобальной экономики. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что до периода после ноябрьских выборов он прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки. Такие известия вдобавок усилили опасения политической неопределённости в свете выборов.
Фондовые биржи США упали после этих новостей накануне, снизились в цене сырьевые активы и вырос спрос на более надежный доллар и гособлигации. Однако, во-первых, инвесторов в Азии не столь сильно беспокоит решение Трампа, поскольку кто бы ни победил на президентских выборах в США, он получит экономику, которой нужна поддержка и, как предполагают аналитики, она в итоге будет выделена.
Некоторые эксперты также охарактеризовали этот шаг Трампа как вероятный тактический ход переговоров.

"Я не верю, что надежды на договоренность о поддержке экономики исчезли. Одна из любимых тактик ведения переговоров Трампа, судя по прошлым действиям, заключается в том, чтобы внезапно уходить из-за стола переговоров. Цель состоит в том, чтобы припугнуть другую сторону и заставить пойти на уступки", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

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Комментарии
Рынки , Джеффри Хейли , Дональд Трамп , Associated Press
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