Доллару предрекли рекордный взлет

«Доллару укрепляться некуда, он итак переоценен примерно на 27% от своей справедливой стоимости. Было много факторов, играющих на повышенный спрос на американскую валюту и она была перепродана. Теперь настроение на валютном рынке такое, что доллар будет дешеветь. Это не означает, что рубль тут же начнет стремительно расти — он все равно будет колебаться, реагируя на санкционную риторику. Но думаю, что катастрофы не произойдет», — заключил Масленников.