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Курс доллара: оценены возможные перспективы курса рубля в 2021 году 

Российская Газета и ещё 5 9 октября 2020
Оценены перспективы курса рубля в 2021 году
Фото: ТАСС
Негативные тенденции в рублевых активах сохранялись на протяжении последних двух месяцев. В октябре, не исключено, ситуация может разрешиться. И прервать дальнейший рост девальвационных ожиданий.
Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", назвал главные тренды ближайшего месяца и перспективы 2021 года:
— На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнеров России, — замечает эксперт. — Угрозы санкций слышаться все громче. Ситуация в пограничных государствах находится в подвешенном состоянии. Риск ускоренной реализации российских крупнейших энергетических проектов — также под вопросом.
По сути, геополитический фактор остается доминирующим в оценке дисконта к стоимости отечественных финансовых активов. Даже высокие уровни цен рынка энергоносителей не оказывают существенной поддержки рублю.
Предвыборное ралли в США, поднимающее азиатские и европейские индексы, также обходит стороной российские инструменты. Причем предпосылки для продолжения роста как энергетических активов, так и международных рынков рискового капитала сохраняются и на октябрь.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 80 рублей
По нашим оценкам, без учета фактора внешнего давления, рубль сейчас мог бы спокойно курсировать в области 72 по паре с долларом и 85 в паре с евро.
С позиции внутренних факторов в курсообразовании рубля наблюдается замедление темпов восстановления деловой активности в сфере услуг. И уход индекса менеджеров по закупкам промышленного кластера (PMI) ниже пограничного уровня в 50 пунктов, отделяющего расширение производства от стагнации показателей.
Однако и здесь относительные показатели национальной экономики не так плохи. Пока Россия демонстрирует наибольшую устойчивость к коронакризису среди всех стран G20 по темпам падения ВВП. За исключением Китая, который, пожалуй, станет единственной страной с положительной динамикой экономики по году.
Немаловажным фактором для рубля служит и монетарный цикл страны. В сентябре Центробанк взял закономерную паузу в снижении ключевой ставки на фоне роста волатильности и напряжения на геополитическом фронте. И остановился пока на 4,25 процента годовых. Сейчас уверенности в возобновлении курса на заседании 23 октября у участников рынка поубавилось.
Итак, с одной стороны, имеем достаточно уверенные позиции по основным экспортным статьям российской экономики и продолжающееся восстановление международных финансовых рынков. А другой — напряженный информационный фон вокруг нашей страны. Он приводит к низкой покупательной активности в российских активах и, соответственно, к слабости нацвалюты.
Скорее рано, чем поздно, ситуация должна разрешиться. Есть два варианта. Либо через финальное краткосрочное падение биржевых активов по факту введения очередных санкций. Тогда рубль рискует обновить минимумы конца сентября выше 80 за доллар и 94 по евро, с последующим разворотом на среднесрочное укрепление.
Второй вариант: товарные рынки продолжат рост. И дисконт в ценах отечественных финансовых активах станет настолько неприемлем к мировым аналогам, что нерезиденты пойдут на риск покупки рублевых инструментов, невзирая на санкционные угрозы.
В любом случае, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны.
Таким образом, долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты. И 70 рублей за доллар в 2021 году не удивит. А на ближайший месяц в качестве ориентира восстановления нацвалюты по паре USD/RUB рассматриваем область 76.
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Рынки , Личный счет , Цена на нефть , Экономика России , Центральный банк России , "Российская газета" , Евро , Доллар
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