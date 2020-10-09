Prospect (Великобритания): что нужно знать инвесторам, когда падает доллар

Америка уже утратила подавляющее экономическое превосходство, которое она имела над всеми странами мира после Второй мировой войны. Тем не менее за ней остается ведущая мировая валюта. Более 60% официальных валютных резервов мира приходится на доллар. Он широко используется в мировой торговле, особенно при продаже таких товаров, как нефть, а также является предметом любви заемщиков за пределами США, которым вдруг нужно привлечь средства в иностранной валюте. Любая сколько-нибудь долговременная тенденция роста или падения мировой валюты сказывается на инвестиционных стратегиях.

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В трудные времена доллар обычно укрепляется, поскольку инвесторы ищут убежища. Это произошло осенью 2008 года, когда мировой финансовый кризис достиг своего апогея. И снова повторилось этой весной, когда рынки запаниковали из-за угрозы экономического ущерба от пандемии.

Но мартовский скачок доллара оказался столь же недолговечным и несистемным, как прыжки и ужимки мартовского зайца, особенно по сравнению с валютами других развитых стран — например, по сравнению с евро и фунтом. После этого пика он пошел по нисходящей, потеряв к началу осени примерно одну десятую. (Кроме того, доллар за тот же период сдал позиции по отношению к валютам стран с развивающейся экономикой. Но при этом, за важным исключением в виде китайского юаня, в начале сентября доллар все равно был выше, чем в начале 2020 года, но ниже по сравнению с развитыми торговыми партнерами.)

На первый взгляд, падающий доллар должен стимулировать экономику США, делая ее экспорт конкурентоспособнее и прибыльнее. И, наоборот, страны, чья валюта по отношению к доллару укрепляется, должны бы пострадать. Но на практике общее смягчение финансовых условий по всему миру, сопровождающее ослабление доллара, обычно перевешивает прямые экономические последствия от удешевления американской валюты. Как сказал Клаудио Борио (Claudio Borio) из Банка международных расчетов (BIS), швейцарского посредника между центральными банками, в прошлогодней лекции: «Ослабление доллара совпадает с подъемами в мировом финансовом цикле».

Такой подъем, а он происходит чаще всего в развитых экономиках, обычно начинается со смягчения денежно-кредитной политики центрального банка США. Этой весной Федеральная резервная система (ФРС) провела как раз такое крупное смягчение, срезав краткосрочные процентные ставки и скупив облигации, чтобы снизить доходность в долгосрочной перспективе. Это сделало американские рынки менее привлекательными для капиталовложений инвесторов и привело к падению курса доллара. Этим летом ФРС сделала еще один важный шаг — изменила фиксированный целевой показатель инфляции в 2%, сделав вместо этого те же 2% усредненным целевым показателем за неопределенно долгий период. Учитывая, как выразился председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell), «стойкий невыход на целевые инфляционные показатели», это стало сигналом для всего мира, что денежно-кредитная политика США будет оставаться мягкой еще долго.

Куда бы ни двинулась ФРС, за ней пойдут и другие центральные банки — особенно если они пытаются восстановить конкурентоспособность своей промышленности, сдерживая рост своих валют по отношению к доллару. Чем ниже падал доллар, тем мощнее усиливалось давление в пользу еще большего смягчения — особенно со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), который привык полагаться на дешевую валюту для поддержки Еврозоны. Еще слабый доллар способствует, по выражению Банка международных расчетов, расширению «финансового канала обменного курса»: компаниям за пределами США легче обслуживать свои долги в долларах и набирать побольше займов.