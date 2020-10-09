Ценам на золото предрекли обрушение

После регистрации западной вакцины от COVID-19 мировые цены на золото, переживающие стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть. Об этом сообщает РИА "Новости".
Цена золота с начала года выросла на 22%, превысив отметку в $2000 за унцию и установила в августе исторический рекорд в $2089,2.
Позже цена снизилась, и сейчас составляет около $1900 за унцию.
Как сообщалось, в августе российские банки нарастили свои золотые запасы до рекордного за все время публикации статистики показателя в 121 тонну. С точки зрения учетных цен Банка России это оказалось грамотным вложением: с приобретенных 23,3 тонны сектор заработал почти 438 млн рублей.