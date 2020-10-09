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Цены на нефть снижаются после ралли на рисках вокруг поставок 

Прайм 9 октября 2020
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько опускаются, при этом днем ранее нефть подорожала на 3% из-за ожиданий по поводу ситуации в Норвегии и вокруг урагана "Дельта" в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21% — до 43,25 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 41,14 доллара за баррель.
На пятничных торгах наблюдается коррекционная динамика котировок после того, как нефть подорожала на 3% в четверг из-за ожиданий по снижению добычи. Так, ураган "Дельта", приближающийся к берегам США, вновь усилился до третьей категории. Согласно данным агентства Рейтер, на фоне урагана компании остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в день.
Ситуация в Норвегии также создает риски для поставок. Ранее норвежская энергетическая компания Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.

"Это может затронуть добычу почти одного миллиона баррелей нефти в день", — цитирует агентство аналитиков ANZ.

В целом с начала недели котировки могут показать рост примерно на 10%, это может быть первый недельный рост стоимости нефти за три недели.
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Рынки , Цена на нефть
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