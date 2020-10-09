Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут, при этом индексы Китая растут на 2-3% в первый день торгов октября после длительных выходных и на данных хорошей внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,89%, до 3278,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,21%, до 2218,64 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,09%, до 24216,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,15%, до 6111,3 пункта, японский Nikkei 225 — уменьшался на 0,32%, до 23571,55 пункта.

Биржи Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с выходным днем. В четверг южнокорейский KOSPI вырос на 0,21% — до 2391,96 пункта.

Китайские индексы поддерживаются данными внутренней статистики по деловой активности. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг, по данным делового издания Caixin, в сентябре показал рост до 54,8 пункта против уровня августа в 54 пункта. Показатель остается выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.

Поддерживает настроения рынков региона также динамика бирж США, которые в четверг показали рост на 0,4-0,8%. Склонность трейдеров к риску связана с ожиданиями мер поддержки экономики страны. Ранее президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять закон о расширении помощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Президент США также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.

Выборы в США остаются одним из центральных факторов на рынках. Президентские выборы в стране пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден