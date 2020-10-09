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Биткоин дорожает более чем на 2% 

Прайм 9 октября 2020
Биткоин дорожает более чем на 2%
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу растет более чем на 2% в рамках коррекции после снижения ранее, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.40 мск биткоин дорожал на 2,28% — до 10870 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 2,41% — до 10870 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,5% рынка.
Цена биткоина перешла к снижению во вторник вечером на фоне политической неопределенности перед выборами в США и второй волны коронавируса, по итогам торгов она достигла уровня в 10592 доллара среду. В четверг стоимость криптовалюты на ряде бирж стала переходить в "зеленую" зону.

"Вчера биткоин прибавил 2,4% и вырос до 10920 долларов, сейчас идет небольшое снижение (темпов роста — ред.), биткоин торгуется по 10840 долларов. Ближайшее сопротивление — 10900 долларов, следующее — 11100 долларов", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Если ценам удастся преодолеть эти уровни и остаться там на 1-2 дня, то можно ожидать рост до 11500-12000 долларов", — добавил он.
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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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