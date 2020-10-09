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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

RT на русском
09 октября 2020
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль растет к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс доллара снизился на 9 копеек — до 77,27 рубля.
Курс евро упал на 1 копейку и составил 90,98 рубля.
Рынки,Московская биржа,Доллар,Евро,
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