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Фондовые биржи АТР закрылись преимущественно ростом

Прайм
09 октября 2020
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов пятницы, при этом в лидерах роста китайские биржи на фоне подъема на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные бирж.
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,7%, до 3272,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,1%, до 2215,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,3% — до 24119,13 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,21% — до 2391,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6102,2 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,12% до 23619,69 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что фондовые биржи США второй день подряд закрылись ростом на ожиданиях новых государственных мер поддержки экономики. Рост был связан с заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.
Ярко выраженная динамика на биржах Китая обусловлена тем, что они были закрыты с начала октября в связи с праздничными днями в стране, и теперь трейдеры имеют возможность отыграть все новости, появившиеся в течение этой недели.
В то же время снижение на бирже Японии аналитики объяснили коррекцией.
"Рынки акций закрылись на отрицательной территории из-за фиксации прибыли после того, как Nikkei показал хорошие результаты ранее на этой неделе", — прокомментировал агентству Франс Пресс итоги торгов в Японии брокер Okasan Securities Шиничи Ямамото (Shinichi Yamamoto).
Рынки,Дональд Трамп,France-Presse,
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