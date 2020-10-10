Из России вывели десятки миллиардов долларов

Чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2020 года частным сектором составил 35,5 млрд долларов, что на 65,9% (1,7 раза) больше аналогичного показателя прошлого года. В 2019 году чистый отток за тот же период составил 21,4 млрд долларов. Об этом говорится в предварительной оценке ЦБ

Если в прошлогодней динамике определяющими в оттоке капитала были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, то «в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами», отмечает регулятор.