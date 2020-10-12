Рубль, нефть и биржа: прогноз на неделю

Локальный позитивный настрой на рынках, в том числе и на нефтяном, на этой неделе может сохраниться, как и актуальность диапазона 41-44 доллара за баррель нефти Brent, считает генеральный директор УК "БСПБ Капитал" Дмитрий Шагардин. По его словам, в преддверии президентских выборов в США ситуация на финансовых рынках будет характеризоваться повышенной волатильностью.