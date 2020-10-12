Рубль, нефть и биржа: прогноз на неделю

"Среди главных триггеров стоит выделить предвыборную гонку в США и возможное восстановление Дональдом Трампом потерянных политических очков, а также обсуждение стимулов в американском Конгрессе. Не стоит забывать и о статистике по пандемии, которая бьет рекорды. Инвесторы пока сдержанно реагируют на нее, но дальнейшее ухудшение здесь грозит негативной переоценкой перспектив", - говорит Евстифеев.
"Распространение вируса продолжается и в ряде стран ситуация, очевидно, ухудшается. С другой стороны, ожидания по принятию новых пакетов господдержки в США и очередных раундов количественного смягчения со стороны крупнейших центробанков вселяют в инвесторов некоторый оптимизм", - добавляет он.