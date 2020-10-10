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«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году 

Майк Габриелян 16 часов назад
«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сделал прогноз о курсе рубля в 2021 году. По его словам, российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением Запада. Эксперта цитирует «Российская газета».

«Угрозы санкций слышатся все громче. Ситуация в пограничных государствах находится в подвешенном состоянии. Риск ускоренной реализации российских крупнейших энергетических проектов — также под вопросом», — сказал аналитик.

По мнению Зельцера, геополитический фактор остается первостепенным в оценке дисконта к стоимости финансовых активов РФ. При этом высокие цены на энергоносители не оказывают значительной поддержки рублю.
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Есть два варианта. Первый: после введения очередных санкций рубль может подняться выше 80 за доллар и 94 по евро, с последующим разворотом на среднесрочное укрепление.
Второй вариант: товарные рынки продолжат рост. Дисконт в ценах отечественных финансовых активов станет настолько неприемлем к мировым аналогам, что нерезиденты пойдут на риск покупки рублевых инструментов, невзирая на санкции.
Зельцер уверен, что в любом случае, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны. Долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как будет вести себя рубль на следующей неделе.
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Рынки , Прогноз эксперта , "Российская газета"
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