«Есть два варианта»: эксперт о будущем рубля в 2021 году 

Все новости на карте

Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сделал прогноз о курсе рубля в 2021 году. По его словам, российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением Запада. Эксперта цитирует «Российская газета».

«Угрозы санкций слышатся все громче. Ситуация в пограничных государствах находится в подвешенном состоянии. Риск ускоренной реализации российских крупнейших энергетических проектов — также под вопросом», — сказал аналитик.

По мнению Зельцера, геополитический фактор остается первостепенным в оценке дисконта к стоимости финансовых активов РФ. При этом высокие цены на энергоносители не оказывают значительной поддержки рублю.

Есть два варианта. Первый: после введения очередных санкций рубль может подняться выше 80 за доллар и 94 по евро, с последующим разворотом на среднесрочное укрепление.

Второй вариант: товарные рынки продолжат рост. Дисконт в ценах отечественных финансовых активов станет настолько неприемлем к мировым аналогам, что нерезиденты пойдут на риск покупки рублевых инструментов, невзирая на санкции.

Зельцер уверен, что в любом случае, ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны. Долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты.