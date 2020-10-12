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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомиещё 2
16 часов назад
На открытии торгов в понедельник, 12 октября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс доллара вырос на 15 копеек — до 76,92 рубля.
Курс евро увеличился на семь копеек и составил 90,88 рубля.
Рынки,Московская биржа,Доллар,Евро,
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