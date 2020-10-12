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Два сценария падения рубля озвучил специалист 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
Угрозы санкций и непростая ситуация в странах, граничащих с Россией, ставят рубль в шаткое положение в 2021 году, полагает Михаил Зельцер, специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», сообщает ИА DEITA.RU.
Сложившаяся обстановка позволяет сделать вывод о том, что российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением Запада. Вследствие этого под вопросом оказывается ускоренная реализация крупнейших энергетических проектов России, считает специалист.
Михаил Зельцер считает, что у рубля есть два направления, по которым ситуация с российской валютой может развиваться в следующем году, пишет «Рамблер». Согласно первому из них, после введения новых санкций рубль может подняться выше 80 за доллар, и 94 за евро, при этом прогнозируется последующее движение в сторону среднесрочного укрепления. Согласно второму варианту развития событий товарные рынки продемонстрируют продолжение роста, полагает эксперт, отмечая, что дисконт в ценах отечественных финансовых активов станет настолько неприемлем к мировым аналогам, что нерезиденты пойдут на риск покупки рублевых инструментов, невзирая на санкции.
При этом специалист спешит успокоить, отмечая, что ослабление позиций отечественной валюты носит скоротечный характер, и не скажется на устойчивости макропоказателей Российской Федерации.
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Комментарии 4
Рынки , Видео , Экономика , Экономика России , РИА "Дейта"
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