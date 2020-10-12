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Азиатские фондовые рынки преимущественно растут 

Прайм 19 часов назад
Азиатские фондовые рынки растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно поднимаются, китайские индексы растут в пределах 2,5% на фоне оптимизма вокруг пакета финансовой поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,27% — до 3346,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,57%, до 2273,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,03%, до 24608,71 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,4% — до 2401,58, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,28% — до 6119,3 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,31%, до 23545,31 пункта.
В понедельник инвесторы продолжают оценивать перспективы поддержки экономики США. В конце прошлой недели президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до выборов. Однако, согласно сообщениям СМИ, позже Трамп увеличил размер пакета до 1,8 триллиона долларов.
Стратег National Australia Bank Тапас Стриклэнд (Tapas Strickland), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что участники торгов "возлагают большие надежды на объемный пакет поддержки экономики" независимо от того будет ли он принят до президентских выборов в США или нет.
Трейдеры также следят за предвыборной гонкой в США. Результаты опросов, указывающие на перевес в сторону кандидата от Демократической партии Джо Байдена, укрепляют уверенность в более высокой сумме поддержки экономики страны, так как демократы голосуют за увеличение объема пакета. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Reuters
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