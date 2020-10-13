Российские акции снизились на мировом негативе

Российский рынок акций во вторник опустился по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи

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Снижение западных фондовых рынков поддержало давление на стоимость российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,59%, до 2829,23 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1156,11 пункта.

НА ВНЕШНЕМ НЕГАТИВЕ

Российский рынок во вторник попал под давление ухудшившейся фондовой конъюнктуры.

Так, западноевропейские индексы упали на 0,5-0,9%, американские в основном теряли вечером — 0,3-0,4%. Инвесторы отреагировали на новости о том, что компания Johnson & Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Такие новости усилили опасения рынков относительно ситуации с коронавирусом.

Фьючерсы на нефть сорта Brent вечером прибавляли 1,8%, до 42,46 доллара за баррель, что несколько поправило внешний фон для российского рынка.

Поддержку нефтяным котировкам оказали новости из Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, которые приводит агентство Рейтер, в месячном выражении импорт нефти Китаем в сентябре вырос на 5,5% и составил 11,8 миллиона баррелей в день.

ПРОГНОЗЫ

В ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи вновь предпринял попытку пробоя сопротивления на уровне 2850 пунктов, и вновь у рынка не хватило сил для закрепления над этой отметкой, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка

"Более того, к концу сессии рынок ушел на отрицательную территорию, сделав шаг к нижней границе диапазона 2800-2850 пунктов. Обновление минимумов понедельника, которое может случиться уже завтра в случае дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры, будет еще одним сигналом, говорящим о развитии сценария снижения, целью которого выступает район 2700-2750 пунктов", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник не смогли удержаться в плюсе, еще раз подтверждая преобладание "медведей" на рынке, отмечает Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".