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Индекс РТС снижается в начале торгов на фоне попыток индекса Мосбиржи определиться с динамикой

Банки.руиещё 16
8 часов назад
Индекс РТС показывает более однозначную динамику, а индекс Мосбиржи пытается определиться в начале торгов вторника, показывают данные Московской биржи.
Индекс РТС снижается в начале торгов
Фото: ТАССТАСС
На самом старте торгов, на 10:00 мск, индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,12% к уровню закрытия предыдущей сессии, а индекс РТС — на 0,08%. В последующие минуты оба индекса снижались, а дальше однозначную отрицательную динамику демонстрировал индекс РТС, а индекс Мосбиржи пытался удержаться в «зеленой зоне». На 10:11 индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,04%, индекс РТС — в минусе на 0,19%.
На 10:20 оба индикатора «в красном»: индекс Мосбиржи снижается на 0,04%, индекс РТС — на 0,34%, значения составляют 2 845,03 и 1 158,99 пункта соответственно.
Рынки,Цена на нефть,Московская биржа,
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