Индекс РТС снижается в начале торгов

На самом старте торгов, на 10:00 мск, индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,12% к уровню закрытия предыдущей сессии, а индекс РТС — на 0,08%. В последующие минуты оба индекса снижались, а дальше однозначную отрицательную динамику демонстрировал индекс РТС, а индекс Мосбиржи пытался удержаться в «зеленой зоне». На 10:11 индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,04%, индекс РТС — в минусе на 0,19%.
На 10:20 оба индикатора «в красном»: индекс Мосбиржи снижается на 0,04%, индекс РТС — на 0,34%, значения составляют 2 845,03 и 1 158,99 пункта соответственно.