Рубль растет к евро

Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
14.10
$
77.2855
+0.2616
€
91.0732
+0.0695
ММВБ
13.10 18:00
$
77.2100
+0.0000
€
90.6600
–0.3075
Forex
13.10 18:00
$
77.0876
–0.0582
€
90.5115
–0.0912
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.11
$
77.39
€
98.35
€
90.83
Прогноз
19.10 – 26.10
$
78.16
€
90.15
Индексы и котировки
Brent
42.44
+0.52
Золото
1895.13
+0.13
РТС
1162.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.10
1.1744
+0.0080
28.09
1.1664
09.10
01.10
17.09
Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
и
ещё 3
8 часов назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс евро снизился на 8 копеек — до 91,07 рубля.
Курс доллара вырос на 17 копеек и составил 77,28 рубля.
Читать ещё •••
Видео дня. В России создают федеральный регистр льготников
RT на русском: последние новости
МЭА ожидает восстановления докризисного спроса на нефть к 2023 году
Рубль снижается к доллару и евро
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Рынки
,
Цена на нефть
,
Прогноз эксперта
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Путин поручил упростить банкротство физлиц
Новости партнеров
Главное сейчас
Могут ли украсть деньги, зная номер карты?
Россиянка состарилась в очереди за жильем
Курс евро опустился ниже 91 рубля
Кто останется без работы к Новому году
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Видео
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика
Другое
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика
Компании
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика
Рынки
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение