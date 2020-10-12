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Nasdaq назвал три актива, которые спасут инвесторов в ноябре 

Прайм 54 минуты назад
Названы активы, которые спасут инвесторов в ноябре
Фото: Reuters
На фоне предстоящих турбулентных событий ноября, среди которых, в первую очередь, в области внимания находятся президентские выборы в США, инвесторы ищут надежные способы, чтобы застраховать свои активы.
Эксперты Nasdaq, видя повышенный интерес к этой теме, назвали три надежных актива, вложения в которые даст возможность значительно застраховаться от грядущих рисков.
Первый актив, в акции которого стоит инвестировать в ноябре, это биотехнологическая компания Regeneron. Предприятие занимается в числе прочего разработкой методов лечения COVID-19. Корпорации удалось получить солидную финансовую поддержку в период пандемии коронавируса. По мнению экспертов, в дальнейшем компания вряд ли перестанет быть в фокусе внимания правительства США и инвесторов, учитывая столь возросший спрос на создание новых лекарств.
Акции клинической лаборатории Quest Diagnostics также представляются весьма надежным активом. Quest Diagnostics обладает достаточно широкой сетью лабораторий и центров обслуживания, собственной логистикой, что крайне востребовано в период пандемии.
На третьем месте эксперты называют американскую биофармацевтическую компанию Emergent BioSolutions. По их мнению, этот актив также является крайне надежным для инвестирования в ноябре. Этот производитель является одним из флагманов в разработке вакцины против коронавируса. В этом вопросе компания активно сотрудничает в другими фармацевтическими гигантами, такими как Johnson&Johnson, AstraZeneca, Novavax. Ожидается, что в следующем году компания заработает приблизительно 1 миллиард долларов за счет разработки различных вакцин.
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Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Johnson & Johnson
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