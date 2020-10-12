Названы активы, которые спасут инвесторов в ноябре

На фоне предстоящих турбулентных событий ноября, среди которых, в первую очередь, в области внимания находятся президентские выборы в США, инвесторы ищут надежные способы, чтобы застраховать свои активы.

Эксперты Nasdaq, видя повышенный интерес к этой теме, назвали три надежных актива, вложения в которые даст возможность значительно застраховаться от грядущих рисков.

Первый актив, в акции которого стоит инвестировать в ноябре, это биотехнологическая компания Regeneron. Предприятие занимается в числе прочего разработкой методов лечения COVID-19. Корпорации удалось получить солидную финансовую поддержку в период пандемии коронавируса. По мнению экспертов, в дальнейшем компания вряд ли перестанет быть в фокусе внимания правительства США и инвесторов, учитывая столь возросший спрос на создание новых лекарств.

Акции клинической лаборатории Quest Diagnostics также представляются весьма надежным активом. Quest Diagnostics обладает достаточно широкой сетью лабораторий и центров обслуживания, собственной логистикой, что крайне востребовано в период пандемии.