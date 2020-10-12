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Биткоин незначительно дорожает 

Прайм 16 часов назад
Биткоин незначительно дорожает
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник слабо растет, сохраняя при этом движение к отметке в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.35 мск биткоин дорожал на 0,21% — до 11384 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,34% — до 11389 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 58,5% рынка. В последний раз стоимость криптовалюты была на уровне 12 тысяч долларов 18 августа.

"За прошедшую неделю биткоин вырос на 6,6% и закрылся на уровне 11370 долларов. Цена практически дошла до сопротивления на уровне 11550 долларов. Поддержкой выступает диапазон 10900-11100 долларов", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"С учетом того, что основное движение произошло во второй половине недели, сейчас более вероятен откат к поддержке", — добавил он.
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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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