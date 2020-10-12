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Снижение цен на нефть усилилось на ожидании роста предложения 

Прайм 13 часов назад
Снижение цен на нефть усилилось
Фото: Reuters
Утренние темпы снижения цен на нефть немного ускорились в понедельник днем и достигают 1,5% по марке WTI, которая к тому же ушла ниже 40 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают последствия возобновления нефтедобычи в Ливии, ослабления урагана "Дельта" и прекращения забастовки работников этой отрасли в Норвегии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.32 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,35%, до 42,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,53%, до 39,98 доллара за баррель.
Давление на стоимость нефти в понедельник оказывают новости из Ливии, где Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.
Кроме того, СМИ сообщают, что многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе восстановили работу на фоне ослабления урагана "Дельта". В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что "Дельта" ослабла до уровня депрессии.
Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ о прекращении забастовки в Норвегии. Ранее норвежская госкомпания Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.

"Текущая ситуация связана с тем, что заканчиваются перебои с добычей… что не поддерживает рынок в условиях сохраняющихся опасений вокруг спроса", — приводит агентство Рейтер слова аналитика по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

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