Снижение цен на нефть усилилось

Утренние темпы снижения цен на нефть немного ускорились в понедельник днем и достигают 1,5% по марке WTI, которая к тому же ушла ниже 40 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают последствия возобновления нефтедобычи в Ливии, ослабления урагана "Дельта" и прекращения забастовки работников этой отрасли в Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,35%, до 42,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,53%, до 39,98 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти в понедельник оказывают новости из Ливии, где Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.

Кроме того, СМИ сообщают, что многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе восстановили работу на фоне ослабления урагана "Дельта". В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что "Дельта" ослабла до уровня депрессии.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ о прекращении забастовки в Норвегии. Ранее норвежская госкомпания Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.