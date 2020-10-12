На рынке криптовалют ожидают цунами инвестиций

На рынок криптовалют надвигается «цунами из институциональных инвесторов». Об этом заявил один из первых криптомиллиардеров и сооснователь биржи Gemini Тайлер Уинклвосс , пишет РБК.

По его словам, в биткоин уже инвестировали несколько крупных компаний. Так, 8 октября BTC на 50 миллионов долларов купила платежная фирма Square создателя Twitter Джекома Дорси.

А в сентябре производитель аналитического программного обеспечения MicroStrategy приобрел BTC на 425 млн долларов.

Глава Global Macro Investor Рауль Пал перевел более 50% своего капитала в биткоин, ожидая роста его стоимости до 1 млн долларов в течение 5 лет. По его мнению, будет происходить волнообразный приток институциональных инвесторов, осознавших, что восстановление экономики после пандемии коронавируса займет значительно больше времени, чем ожидалось.