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Эксперты ожидают цунами инвестиций на рынке криптовалют 

Прайм 10 часов назад
На рынке криптовалют ожидают цунами инвестиций
Фото: РИА Новости
На рынок криптовалют надвигается «цунами из институциональных инвесторов». Об этом заявил один из первых криптомиллиардеров и сооснователь биржи Gemini Тайлер Уинклвосс, пишет РБК.
По его словам, в биткоин уже инвестировали несколько крупных компаний. Так, 8 октября BTC на 50 миллионов долларов купила платежная фирма Square создателя Twitter Джекома Дорси.
А в сентябре производитель аналитического программного обеспечения MicroStrategy приобрел BTC на 425 млн долларов.
Глава Global Macro Investor Рауль Пал перевел более 50% своего капитала в биткоин, ожидая роста его стоимости до 1 млн долларов в течение 5 лет. По его мнению, будет происходить волнообразный приток институциональных инвесторов, осознавших, что восстановление экономики после пандемии коронавируса займет значительно больше времени, чем ожидалось.
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Рынки , Тайлер Уинклвосс
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