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Фондовый рынок США ушел в «красную зону» 

ИА Regnum и ещё 8 10 часов назад
Фондовый рынок США ушел в «красную зону»
Фото: Reuters
Все основные индексы фондового рынка США перешли в «красную зону» к середине торговой сессии 13 октября на Уолл-стрит.
Индекс Dow Jones опустился на 158,14 пункта (0,55%), до 28 679,38 пункта, индекс S&P 500 упал на 24,41 пункта (0,69%), до 3509,81 пункта, индекс Nasdaq снизился на 36,92 пункта (0,31%), до 11 839,34 пункта.
Котировки Johnson & Johnson упали примерно на 2% после приостановки компанией испытаний вакцины от коронавируса. Серьезно просели курсы акций туристических компаний, гостиничного бизнеса и банковского сектора.
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Рынки , Johnson & Johnson
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